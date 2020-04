Covid-19 au Togo: le corps médical redoute une hécatombe

Le corps médical du Togo est très pessimiste sur la situation de la pandémie du coronavirus dans le pays et craint même une hécatombe dans les jours à venir, en termes de décès liés à cette maladie si un certain nombre de matériels ne sont pas fournis pour une meilleure prise en charge.L’alerte est lancée par le Secrétaire Général du Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT), Dr Gilbert Tsolényanu, qui dénonce un manque cruel de matériels. « Nous avons un ou deux respirateurs au CHU-Sylvanus Olympio. Mais on ne peut pas débrancher des malades pour les emporter vers le CHR Lomé Commune », a indiqué le médecin. Le CHR-Lomé Commune, c’est la structure sanitaire réquisitionnée pour l’hospitalisation et la prise en charge des malades du Covid-19.

A l’en croire, les deux décès liés au coronavirus enregistrés au Togo auraient pu être évités si ces patients avaient été placés sous assistance respiratoire. Pour le syndicaliste, le pays court vers une situation « dramatique » si des respirateurs et des appareils de prise en charge des cas les plus critiques ne sont pas mis à la disposition des hôpitaux.

Aux dernières nouvelles, les autorités gouvernementales auraient commandé des respirateurs et promettent leur réception avant la fin de cette semaine.

Le Togo en est à 36 cas confirmés de coronavirus, avec 10 guéris et vingt-quatre 24 actifs encore sous traitement.