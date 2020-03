Covid-19: Arise et ses partenaires offrent des kits médicaux à 4 pays africains hôtes dont la Côte d’Ivoire

Arise, un groupe panafricain de solutions d’infrastructures et de logistique et ses partenaires, offrent dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) du matériel médical à quatre pays hôtes notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Togo.Partenaire du développement économique et social du continent africain, Arise et ses partenaires APMC, Olam, AFC, Meridiam et STOA, ont face à la pandémie du Covid-19 décidé de fournir du matériel médical critique à leurs pays hôte : le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Togo.

Ce lot de matériels médicaux est composé de 7 millions de masques, 143 000 tenues de protections, 500 000 paires de gants, 50 ventilateurs médicaux, 230 000 gels désinfectants de 500 ml, 10 000 thermomoflahs et 25 caméras thermiques.

Ce don qui intervient dans le cadre de la lutte mondiale contre le Covid-19, et conformément à sa mission de contribuer au développement économique, social et humain de l’Afrique, Arise s’est engagé à livrer ces fournitures médicales et de l’appui financier à ces quatre pays d’opération en Afrique.

Le groupe estime que dans le contexte de crise sanitaire actuel marqué par la pénurie mondiale d’équipements médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, il est de son devoir de mettre toutes ses capacités logistiques et humaines à la disposition des gouvernements de ces pays.

Les fournitures médicales seront intégralement livrées d’ici le 5 avril 2020, annonce le groupe pour qui cette initiative vise à fournir un soutien fort en prévision des besoins médicaux majeurs, en signe de reconnaissance et d’encouragement pour nos communautés et nos gouvernements partenaires.

Au-delà de cet acte, Arise montre son engagement citoyen envers les employés de ces différentes communautés locales, assurant maintenir cet élan en toutes circonstances. Le groupe développe des écosystèmes conçus pour faire prospérer l’Afrique.

Le groupe identifie par ailleurs les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent et conçoit, finance, construit, puis exploite les infrastructures nécessaires au développement des entreprises et à la réalisation de leur potentiel.

Il développe aussi des écosystèmes industriels aux côtés de ses partenaires locaux et de des gouvernements hôtes, avec le soutien de ses principaux actionnaires Olam, AP Moller Capital, Africa Finance Corporation, Meridiam et STOA.

Arise comprend aujourd’hui trois sociétés distinctes : Arise Integrated Industrial Platforms (IIP), Arise Ports & Logistics (P&L) et Arise Infrastructure Services (IS).