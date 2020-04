Côte d’Ivoire: une église Harris tient un culte en violation des mesures barrières, selon la police

Un église Harris sise à Djokrobité, dans le District d’Abidjan, a organisé lundi à l’occasion de la fête de Pâques, un culte en violation des mesures barrières de lutte contre le Covid-19, selon une note de la police ivoirienne.« Ce lundi 13 avril 2020, les services de police ont reçu l’information selon laquelle l’Église Harris de Djokrobité organisait des cérémonies et des cultes en violation des mesures » barrières de lutte contre le Covid-19, indique une note de la direction générale de la police nationale ivoirienne.

Informés, des agents de police se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils ont prié les fidèles de cette église Harris de regagner leurs domiciles, poursuit la note de la direction générale de la police nationale de Côte d’Ivoire.

Le Conseil national de sécurité a édicté le 16 mars 2020 des mesures pour prévenir la propagation du Covid-19, instaurant en autres une distanciation sociale d’un mètre entre les individus et un regroupement maximum de 50 personnes.

Au regard de la progression de la maladie à Coronavirus dans le pays qui établit à la date du 13 avril 2020 un nombre total de 626 cas confirmés dont 89 guéris et six décès, les populations sont invitées au respect strict des mesures édictées par les autorités. La Côte d’Ivoire a franchi, en un mois et deux jours, le cap des 600 cas confirmés.