Côte d’Ivoire: un accident de la circulation fait 14 morts sur l’autoroute du Nord

Un carambolage entre deux camions de transport de marchandises et un car de transport a fait 14 morts samedi sur l’autoroute du Nord P107 Voie sud, aux environs de 04h33 (heure locale et GMT), a annoncé le Groupement des sapeurs pompiers militaires ( GSPM) dans une note d’information.Selon les pompiers, le bilan provisoire de cet accident fait état de 59 victimes dont 14 décédées. « Six victimes ont refusé de se faire évacuer et 39 autres ont été évacuées à l’hôpital Saint-Jean Baptiste de Bodo», ont précisé les « Soldats du feu».

Selon les pompiers, les accidents de la circulation ont fait vingt-quatre-mille-neuf-cent-sept ( 24 907) victimes dont cinq cent trente-sept ( 537) morts en 2019 en Côte d’Ivoire.