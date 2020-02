Côte d’Ivoire: Tiburce Koffi nommé président du Conseil de gestion du BURIDA

Le journaliste-écrivain Tiburce Koffi et l’administrateur financier Karim Ouattara ont été nommés respectivement président du Conseil de gestion (PCG) et directeur général du Bureau Ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) l’institution de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins en Côte d’Ivoire, a appris APA lundi de bonnes sources dans la capitale économique ivoirienne.Ces nominations ont été annoncées lors d’une cérémonie d’installation des organes de transition de cette institution en présence de Maurice Kouakou Bandaman, le ministre de la Culture et de la Francophonie, rapportent ces sources, ajoutant que M. Akpatou Serge a été nommé directeur général adjoint de l’institution.

C’est en juillet dernier, que le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandaman avait suspendu de leurs fonctions respectives de directeur général et de président du Conseil de gestion du BURIDA, Mme Irène Viera et M. Sery Sylvain.

M. Bandaman avait ainsi justifié cette décision par des « tensions persistantes » au sein de cette institution mettant en péril la vie de la société et suite à l’audit commandité par l’inspection générale d’État qui avait mis en évidence de « nombreuses faiblesses » dans la gouvernance du BURIDA.