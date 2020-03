Côte d’Ivoire : sanction disciplinaire infligée à un journal pour manquement grave au code de déontologie

L’Autorité nationale de la presse (ANP), l’organe de régulation des médias en Côte d’Ivoire a infligé vendredi une sanction disciplinaire au quotidien « L’Essor Ivoirien » pour manquement grave au code de déontologie, indique un communiqué transmis à APA. «L’ANP note avec regret que l’Essor Ivoirien coutumier du fait, persiste avec ardeur dans la violation systématique des textes législatifs, réglementaires et professionnels qui encadrent la profession », explique le président de cette Autorité, Samba Koné dans son communiqué.

« Le directeur de publication ( Tehra Sidi ) et le journaliste (Jeanne Auréole) auteur de l’article incriminé ont écopé chacun d’une sanction disciplinaire pour manquement grave au code de déontologie », ajoute -t-il. Cette sanction administrative est relative au blâme et à l’avertissement.

Dans son édition N°317 du 19 mars 2020, le quotidien ivoirien L’Essor Ivoirien a publié sous la plume de Jeanne Auréole titre :«Déstabilisation de la Côte d’Ivoire/ M. Albert Mabri Toikeusse prépare une insurrection meurtrière depuis Danané/ Toutes ses connexions avec le prince Johnson du Libéria/ Le rôle joué par son chef de cabinet ».

A la lecture de cet article, l’ANP dit avoir conclu que le traitement fait de cette information a méconnu les règles et principes élémentaires d’équilibre de l’information, de séparation des faits du commentaire, d’esprit alerte et critique du journaliste face à une information quelqu’en soit la source et l’origine. Selon le régulateur, cette information, d’une « extrême gravité », mettant en cause M. Mabri et son chef de cabinet tient de la « rumeur et des sources non identifiables ».