Côte d’Ivoire: près de 120 000 enfants visés par une campagne de soins bucco-dentaires

Près de 120 000 enfants en Côte d’Ivoire sont visés par une campagne de soins bucco-dentaires, initiée par un groupe agro-alimentaire, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire.Cette campagne, entamée en février devrait s’achever en avril 2020, dans l’élan de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire prévue tous les 20 mars, a indiqué mercredi le responsable marketing de dentifrice de Unilever, Stéphane Body, lors d’une conférence de presse.

« Nous pensons toucher à peu près 120 000 enfants à travers 400 écoles primaires de la Côte d’Ivoire et nous avons mis en place ce programme en partenariat avec les dentistes qui passent donc dans les écoles primaires et les différentes communes d’Abidjan », a-t-il dit.

Au cours de cette Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, sont prévues des actions éclatées de sensibilisation en vue d’attirer l’attention des populations sur les pathologies bucco-dentaires et les mesures préventives à prendre.

Depuis 30 ans, la firme agro-industrielle collabore avec l’Association des odonto-stomatologistes de Côte d’Ivoire (AOSCI) dans le but de sensibiliser les populations à adopter de bonnes pratiques d’hygiène dentaire.

Selon le président de l’AOSCI, Marcel Anongba, le taux de prévalence de la carie dentaire en Côte d’Ivoire s’est établi à 62,4% en 2014. Il avoisine aujourd’hui un pourcentage d’environ 80%, ce qui montre que la population ivoirienne est concernée par les problèmes bucco-dentaires.

La carie dentaire est la première cause d’absentéisme des enfants à l’école. Sur dix enfants hospitalisés, six le sont pour des problèmes de caries dentaires. Les experts conseillent, pour ce faire, l’utilisation de dentifrices au fluor (avec 1 400 PPM en fluor) et de changer sa brosse tous les trois mois.

L’Association des odonto-stomatologistes de Côte d’Ivoire (AOSCI) mobilise chaque année des dizaines de dentistes pour cette opération. Pour l’édition 2020, le thème de la célébration est « Se brosser chaque soir avant d’aller au lit et rendre ce brossage plus amusant ».

Dr Eugène Touré, représentant la direction du Programme national de la santé bucco-dentaire, a salué cette synergie d’actions pour lutter contre les pathologies bucco-dentaires, notamment le bénévolat de l’organisation.

Chaque année, Unilever engage «100 à 200 millions de Fcfa» pour des actions de terrain, la campagne de communication et l’affichage publicitaire pour accompagner le programme bucco-dentaire en Côte d’Ivoire.