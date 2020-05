Côte d’Ivoire: nouvelle baisse des prix de l’essence et du gasoil fixés à 570 Fcfa/litre

Les prix de l’essence super et du gasoil en Côte d’Ivoire, fixés à 570 Fcfa le litre, connaissent respectivement une baisse de 25 et 20 Fcfa pour la période du 1er au 31 mai 2020, tandis que le gaz butane B 12,5 Kg est cédé à 4.375 Fcfa contre 5.200 Fcfa/Kg, soit une chute de 825 Fcfa.Pour le mois de mai 2020, la direction générale des hydrocarbures a arrêté comme prix maxima de détail des produits pétroliers, le prix de 570 Fcfa le litre du super sans plomb et 570 Fcfa celui du gasoil, cependant le pétrole lampant reste inchangé à 555 Fcfa/litre l’ambiant.

Le prix du carburant enregistre une nouvelle baisse consécutive en Côte d’Ivoire, où le prix du super sans plomb est passé de 625 à 595 Fcfa/l, soit une réduction de 30 Fcfa tandis que le litre du gasoil est passé de 610 à 590 Fcfa, en baisse de 20 Fcfa sur la période du 1er au 30 avril 2020.

Le prix de la bouteille de gaz butane B 12,5 Kg connaît également une baisse en passant de 5.200 FCFA à 4.375 FCFA pour le mois de mai 2020. La bouteille (B) 6 Kg est fixée à 2.000 Fcfa, la B15 Kg à 5250 Fcfa, la B17,5 Kg à 6.125 Fcfa, la B 25 Kg à 8.750 Fcfa et la B28 Kg à 9.800 Fcfa.

L’ajustement des prix à la pompe du carburant, en Côte d’Ivoire, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Cette baisse de prix s’explique par la chute du prix du baril de pétrole en raison du Covid-19.