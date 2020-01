Côte d’Ivoire: le prix du carburant reste inchangé pour le mois de janvier 2020

Le prix du litre de l’essence super et celui du gasoil, en Côte d’Ivoire, restent inchangés pour le mois de janvier 2020, respectivement à 630 Fcfa et 615 Fcfa, renseigne une note de la direction des hydrocarbures transmise à APA, mercredi.Le litre à l’ambiant pour le super sans plomb indique un prix de 630 Fcfa le litre contre 615 Fcfa pour le litre du gasoil. Quant au pétrole lampant, beaucoup utilisé en zone rurale, il conserve toujours le prix de 555 Fcfa le litre, et ce depuis plus d’un an.

Depuis six mois, le litre de l’essence super affiche un prix de 630 Fcfa, tandis que celui du gasoil beaucoup utilisé dans le transport, est de 615 Fcfa. Ce qui montre une stabilité des cours du pétrole sur le marché mondial.

L’ajustement des prix à la pompe du carburant, en Côte d’Ivoire, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial.