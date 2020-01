Côte d’Ivoire: le pouvoir obtient 529 postes de présidents des CEI locales contre 20 pour l’opposition

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire a obtenu 529 postes de présidents des commissions électorales locales (CEL) à l’issue des élections qui ont permis d’installer les bureaux de ces entités locales de l’organe électoral ivoirien dans les trente-et-une régions et deux districts du pays.L’information a été donnée mercredi à Abidjan par Emile Ebrottié, le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI) lors d’une conférence de presse. Présentant un tableau des statistiques par fonctions, partis et groupements politiques de ces CEL installées sur l’ensemble du territoire national, M. Ebrottié a fait savoir que le RHDP, la coalition au pouvoir a obtenu 529 postes de présidents contre 20 pour l’opposition composée des groupements politiques de l’Alliance des forces démocratiques (AFD), du Groupement des partenaires politiques pour la Paix (GP-Paix), l’Alliances des Ivoiriens pour la démocratie-Union des masses populaires (AID-UMPP) et de la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP).

Quant à la vice-présidence de ces commissions électorales locales, le porte-parole de la CEI a indiqué que le pouvoir s’en est sorti avec 20 postes contre 524 pour l’opposition et 05 postes pour l’administration territoriale.

En ce qui concerne les postes de secrétaires des bureaux de ces entités locales de la CEI, le pouvoir a obtenu 04 sièges contre 08 pour l’opposition et 537 pour l’administration du territoire. Concernant les membres de ces entités locales de la CEI, 1094 sont issus de la coalition au pouvoir (RHDP) contre 1095 issus de l’opposition et 07 de l’administration du territoire, soit un total de 3843 membres.

Auparavant, M. Ebrottié a précisé que trente-et-une commissions électorales régionales (CER), quatre-vingt-deux commissions électorales départementales (CED), trois-cent-soixante-dix-huit commissions électorales sous-préfectorales (CESP) et cinquante-huit commissions électorales communales (CEC) ont été installées du 08 au 31 décembre dernier dans les 31 régions et deux districts autonomes de la Côte d’Ivoire.

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié au pouvoir) et la tendance radicale du Front populaire ivoirien ( FPI) incarnée par l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, n’ont officiellement pas de représentants au sein de la commission centrale et de ces commissions locales de la CEI.

Les quinze membres de la nouvelle Commission électorale indépendante ( CEI) dont trois issus du pouvoir et trois de l’opposition, ont été nommés le 25 septembre dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Quant à l’élection du bureau de cette nouvelle CEI, elle s’est tenue le 30 septembre dernier avec à sa tête le magistrat hors hiérarchie Coulibaly-Kuibiert Ibrahime.