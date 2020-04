Côte d’Ivoire: la chaîne de solidarité contre le Covid-19 touche le milieu carcéral

La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné a offert, jeudi, des vivres et des kits de protection à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), la plus grande prison du pays afin d’empêcher l’entrée du Covid-19 dans le milieu carcéral.Ce don s’inscrit dans le cadre de la chaîne de solidarité initié par ce département ministériel pour soutenir les couches vulnérables du pays face à la maladie à Coronavirus (Covid-19).

« Nous avons apporté des vivres et des non-vivres constitués essentiellement de kits de protection pour stopper et éliminer la progression du Covid-19 dans le milieu carcéral», a indiqué Mme Koné, appelant le personnel pénitentiaire à veiller au respect des mesures barrières contre le Covid-19 dans les 34 prisons du pays.

« Nous voulons faire en sorte que les conséquences du Coronavirus soient minimes et donc à ce titre, nous essayons de sensibiliser, de porter conseils, de donner quelques kits de protection aux personnes que nous considérons comme les plus vulnérables», a-t-elle, expliqué assurant que les 33 autres prisons du pays recevront à leur tour, un soutien pour la prévention contre le Covid-19.

Pour Boubacar Coulibaly, le directeur de l’administration pénitentiaire ivoirienne, ce don des autorités ivoiriennes vient « à point nommé » pour empêcher l’entrée du Covid-19 dans les prisons.

« Nous sommes très contents de recevoir ces vivres et non-vivres. Ce geste va nous permettre de lutter contre l’entrée du Covid-19 dans nos établissements pénitentiaires», a soutenu dans la même veine Hincleban Koné, le régisseur de la MACA.

A ce jour, à en croire l’administration pénitentiaire ivoirienne, aucun cas de maladie à Coronavirus (Covid-19) n’a été enregistré dans le milieu carcéral ivoirien. En Côte d’Ivoire, 384 cas confirmés de maladie à Coronavirus a été enregistrés à ce jour avec trois décès et 48 cas de guérison.