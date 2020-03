Côte d’Ivoire/Electricité: 70% des paiements de factures se font à travers les moyens digitaux (Ministre)

Plus de 70% des paiements des factures d’électricité se font à travers les moyens digitaux en Côte d’Ivoire, a indiqué jeudi à Abidjan, Abdourahmane Cissé, le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.« (…) Aujourd’hui je suis satisfait, il y a plus de 70% des paiements qui se font à travers les moyens digitaux. J’invite la population à souscrire à l’application +Ma CIE+ et de l’utiliser pour que nous puissions réduire les interactions humaines et ça facilite aussi la vie aussi», a estimé M. Cissé au terme d’une visite dans une agence de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) à Cocody (Est d’Abidjan) où il est allé s’enquérir du niveau d’application des mesures de prévention contre le Coronavirus (Covid-19).

Poursuivant, M. Cissé qui dit souhaiter pour cette période (de crise sanitaire) «le moins d’interactions humaines possible» a insisté sur la nécessité pour les clients de cette compagnie d’utiliser les moyens digitaux.

«Il y a un couvre-feu qui a été instauré. Mais, entre 21h00 et 05h00 (heure du couvre-feu), il peut avoir des coupures d’électricité. Des efforts sont faits pour réduire le nombre de coupure», a assuré dans la foulée M. Cissé, annonçant qu’un « travail est en cours » pour améliorer le temps moyen de coupure d’électricité dans le pays.

A ce propos, il a rappelé les énormes efforts qui ont été consentis ces dernières années par le gouvernement ivoirien pour améliorer le temps de coupure de l’électricité.

Auparavant, le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables a appelé les populations au respect des mesures de prévention prises par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre la propagation du coronavirus.

Il s’agit notamment du lavage régulier des mains, de l’utilisation du gel hydroalcoolique, de la distanciation sociale d’un mètre, d’éviter les lieux de rassemblement humain…

Depuis lundi dernier, en plus d’une série de mesures de prévention contre cette pandémie, le président ivoirien Alassane Ouattara a instauré un couvre-feu de 21h à 05h du matin sur l’ensemble du territoire ivoirien. En Côte d’Ivoire, à ce jour, 80 cas de maladie à coronavirus ont été officiellement confirmés par les autorités sanitaires.