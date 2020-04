Côte d’Ivoire/Covid-19 : reconduction de la décision de fermeture des mosquées « jusqu’à nouvel ordre»

Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) et l’Association des musulmans sunnites en Côte d’Ivoire ( AMSCI-CODIS), les deux grandes faîtières des guides religieux musulmans ivoiriens, ont décidé jeudi de la reconduction de la mesure de fermeture des mosquées dans le pays « jusqu’à nouvel ordre » en vue de lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus.C’est le 18 mars dernier que les deux organisations avaient décidé de la fermeture des mosquées dans le pays pour 15 jours dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Cette décision de fermeture des mosquées devrait expirer demain vendredi.

« (…) Prenant acte de la gravité toujours croissante de la situation et suivant les recommandations du gouvernement par le biais du CNS, le COSIM et l’AMSCI/ CODIS reconduisent l’ensemble des directives du 18 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre», rapporte un communiqué conjoint de ces deux organisations.

Les guides religieux musulmans ont également appelés les ivoiriens et les populations vivant en Côte d’Ivoire à plus d’efforts de moralisation de la société et ont adressé des « supplications à Allah pour qu’il mette sa barakat (ndlr puissance) dans les mesures prises afin d’éradiquer au plus tôt le Covid-19 ».

Le 18 mars dernier, soit deux jours après les mesures prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la propagation du Coronavirus, le COSIM et le CODIS ont annoncé la « fermeture temporaire » des mosquées pour une période de 15 jours renouvelables.

Au-delà de cette mesure, plusieurs autres directives avaient prises par les dignitaires religieux musulmans contre le Covid-19 dans le pays. Il s’agit entre autres de la suspension des activités collectives ( réunions, cérémonies de quelque nature que ce soit) dans les mosquées durant 15 jours et la suspension des activités socio-culturelles ( mariages, sacrifices, baptêmes…) dans les mosquées pour une période de 15 jours renouvelables.

A ce jour en Côte d’Ivoire, 190 cas de maladie à Coronavirus ont été confirmés avec un décès et neuf cas de guérison.