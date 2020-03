Côte d’Ivoire: 2000 kits de gels désinfectants à des familles modestes pour lutter contre le coronavirus

Le ministre ivoirien du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé a annoncé un don de 2000 kits composés de savon et de gels désinfectants pour aider des familles les plus modestes à lutter contre la maladie à coronavirus. « Pour aider les familles les plus modestes, j’ai décidé d’offrir 2000 kits qui comprennent notamment des gels désinfectants et du savon afin que ces familles puissent facilement faire les gestes qui sont importants pour chacune et chacun de nous», a indiqué M. Cissé dans une vidéo diffusée samedi sur sa page officielle facebook.

Dans cette vidéo, il explique, par ailleurs la technique de lavage des mains et les autres mesures préventives pour éviter cette maladie.

« Lorsque vous lavez les mains, veillez les laver jusqu’au poignet. N’oubliez pas de laver entre les doigts, laver l’intérieur de la paume, mais aussi le dos des mains. C’est un geste simple qui sauve des vies», a expliqué M. Cissé, exhortant les populations à respecter au-delà du lavage des mains, les autres mesures de prévention prises par le gouvernement ivoirien.

« Il faut éviter de se serrer les mains ou les embrassades. Il est aussi important de garder un mètre de distance avec les personnes avec lesquelles vous conversez», a entre autres, conseillé M. Cissé.

Les autorités ivoiriennes ont pris une dizaine de mesures visant à lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire où 17 cas ont été confirmés positifs. La maladie à coronavirus a tué à ce jour dans le monde plus de 13 000 personnes et fait plus de 307 000 cas d’infection.