Coronavirus : Les ressortissants marocains appelés à suivre toutes les mesures de prévention préconisées par les autorités chinoises

L’ambassade du Maroc à Pékin a appelé les membres de la communauté marocaine établis en Chine à faire preuve de vigilance et à suivre toutes les mesures de prévention préconisées par les autorités chinoises, indique vendredi un communiqué de la représentation diplomatique marocaine en Chine, parvenu à APA.L’ambassade marocaine annonce être en contact permanent avec les autorités chinoises et avec la communauté marocaine établie en Chine, pour suivre la situation après l’apparition du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan (dans la province Hubei) et dans d’autres villes chinoises, ajoute la même source.

En cas de besoin d’assistance consulaire ou d’informations supplémentaires, indique le communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Pékin, les Marocains résidents en Chine sont invités à contacter l’Ambassade.

Le dernier bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine fait état de 25 morts et de 830 cas de contamination, selon la Commission nationale de la santé de Chine.

Pour rappel, l’Organisation mondiale de la Santé n’a pas encore qualifié la situation comme étant une « urgence sanitaire ».