Coronavirus : le couple présidentiel ivoirien va « très bien », assure Dominique Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara vont « très bien» et observent les gestes de précaution contre le coronavirus, a assuré mercredi la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. «Mon époux le président Alassane Ouattara et moi-même allons très bien et respectons également les gestes de précaution indiqués», a écrit Mme Ouattara sur son compte officiel facebook.

«Nous le savons cette crise sanitaire mondiale est grave. Mais, nous pourrons la contenir si chacun de nous, à quelque niveau qu’il soit, fait obstacle à la maladie en respectant les mesures barrières instaurées par les autorités», a exhorté l’épouse du président ivoirien.

Mardi, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a annoncé qu’il s’est mis en quarantaine, bien que ne présentant aucun symptôme du coronavirus, après avoir été récemment en contact avec une personne testée positive à cette maladie.

En Côte d’Ivoire, 73 cas de maladie à coronavirus ont été confirmés par les autorités sanitaires dont trois guéris. Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, la maladie à coronavirus a fait à ce jour plus de 16 000 morts dans le monde et plus de 370 000 cas d’infection.