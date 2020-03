Comores: l’ONG « 2 Mains » et Moroni Terminal signent une convention de partenariat

L’Organisation non gouvernementale « 2 Mains » et Moroni Terminal ont procédé à la signature d’une convention de partenariat en vue de la mise en œuvre du projet de potabilisation de l’eau de boisson dans quatre écoles de MoroniBambao et Mbadjini, rapporte un communiqué reçu mardi à APA.Le texte précise que la convention a été signée, le 06 février 2020 à Moroni, par Ali Mohamed Nour EL Fikri, Président de « 2 Mains » et Didier Vandenbon, Directeur Général de Moroni Terminal.

« Le projet vise à fournir à près de 4000 élèves, une solution autonome et durable pour le traitement de l’eau de boisson au niveau des écoles. Il devra réduire le risque de propagation des maladies hydriques », explique le communiqué.

Moroni Terminal, filiale de Bolloré Transport & Logistics apporte ainsi son concours à « 2 Mains » qui a lancé en 2015, le programme « Eau potable pour tous » dans le but de faciliter l’accès à la ressource et de sensibiliser aux règles d’hygiène. Financé à hauteur de 30.000 euros (15 millions de francs comoriens) par Moroni Terminal, cette initiative s’inscrit dans la continuité de sa politique RSE et Mécénat de Bolloré Transport &Logistics.

« Pour qu’une entreprise se développe durablement et assure sa pérennité, elle doit assurer une mission économique, intégrer une dimension environnementale et garantir sa mission sociale envers ses salariés. Elle doit aussi s’intégrer dans une société globalisée et s’engager socialement en contribuant au développement de la société en général », estime le groupe Moroni Terminal.

Moroni Terminal, opérateur des activités de manutention du Port de Moroni depuis mai 2012, s’investit dans des actions de mécénat en cohérence avec la stratégie de Bolloré Transport & Logistics. Moroni Terminal, qui emploie plus de 200 collaborateurs directs comoriens et induit 800 emplois à travers ses activités, entend par ailleurs poursuivre ses engagements en matière de RSE & Mécénat en Union des Comores.