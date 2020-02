Casablanca : La Mauritanie invitée d’honneur du Salon international de l’édition et du livre

La République Islamique de Mauritanie sera l’invitée d’honneur de la 26ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), dont le coup d’envoi est prévu jeudi 6 février à Casablanca.Pour les organisateurs, « cet hommage culturel constitue une occasion propice pour les visiteurs du SIEL d’approcher la culture mauritanienne et échanger avec les chercheurs et écrivains de ce pays».

Pour sa part, le chargé d’affaires à l’ambassade de Mauritanie au Maroc, Mohamed Mouloud Ouled Mohamed Salem, a exprimé la fierté de son pays de participer en tant qu’invité d’honneur à cette « manifestation culturelle de longue date, accueillie par un pays séculaire, culturellement et intellectuellement diversifié et doté d’un riche patrimoine civilisationnel».

Il a souligné que la présence conjointe du Maroc et de la Mauritanie dans les manifestations culturelles reflète l’importance des relations bilatérales et leur diversité, notant que les deux pays ont de forts liens historiques et culturels.

Le diplomate mauritanien a, par ailleurs, salué l’interaction du public marocain avec les activités culturelles programmées dans le cadre du SIEL et le taux de participation important qui reflète l’engouement vis à vis de ce salon.

Le SIEL qui, depuis sa création, dresse le bilan du monde de l’édition marocaine, rassemble les professionnels marocains et internationaux du livre, à travers un programme riche et varié qui se décline cette année en plus de 100 activités, comprenant des tables rondes thématiques, des rétrospectives axées sur la pensée et la création de certains symboles culturels disparus et des rencontres directes entre les créateurs et leur public.

Ces rencontres verront la participation de nombreux intervenants dont des conférenciers, des créateurs, des intellectuels et des encadrants.

Le Salon prévoit, également, des moments forts, tels que la cérémonie de remise du prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, la cérémonie de remise du prix national de la lecture et une cérémonie honorant des personnalités intellectuelles et créatives de diverses régions du Royaume.

Cette édition connaîtra, ainsi, la participation de 703 exposants, dont 267 directs et 436 indirects, venus du Maroc, d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique, qui présenteront un fond documentaire riche et varié, couvrant plusieurs champs de connaissance, avec plus de 100.000 ouvrages.

Pour rappel, l’édition précédente a enregistré un nombre important de visiteurs, qui a atteint les 560.000, de différents âges, enregistrant ainsi une évolution de 62% en comparaison avec l’édition 2017, témoignant d’une attractivité accrue pour cette manifestation auprès du grand public.

Le Salon international de l’édition et du livre 2019 avait accueilli le Royaume d’Espagne en tant qu’invité d’honneur.

La première édition du Salon international de l’édition et du livre fut organisée du 30 octobre au 8 novembre 1987. Elle avait alors connu la participation de 300 maisons d’éditions et institutions représentant 15 pays.

La seconde édition eut lieu l’année d’après en 1988; le salon fut, par la suite, organisé tous les deux ans jusqu’en 2004, année où, grâce à l’expérience accumulée et au statut international acquis, il devint un rendez-vous annuel.

Au cours des dix dernières années, le salon maintient un taux de participation moyen de plus de 700 exposants, et un nombre de pays participants d’environ 45 pays.