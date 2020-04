Cameroun: impact négatif du Covid-19 sur 92% des entreprises

Le Covid-19 «a un impact très négatif» sur les activités de 92% des entreprises camerounaises, selon une enquête publiée samedi par le Groupement inter-patronal (Gicam).D’après ce sondage mené du 13 au 21 avril 2020, 85% sociétés privées estiment que leur chiffre d’affaires est directement affecté, une proportion qui monte à 92% chez les grandes entreprises.

S’agissant des petites et moyennes entreprises (PME), 61% déclarent être impactées très négativement contre 58% chez les entreprises de services et 38% chez les entreprises industrielles.

Dans le même ordre d’idées, 40% des entreprises affirment que leur production est directement affectée par les effets de la pandémie, une proportion qui selon le patronat masque de fortes hétérogénéités observées au niveau sectorielle et suivant la taille de l’entreprise.

Ainsi, 69% des entreprises industrielles affirment que leur production est directement affectée, contre 26% seulement des entreprises de services. Les grandes entreprises, elles, déclarent à 50% que leur production est directement affectée contre 36% chez les PME.

Selon l’enquête du Gicam, 62% des grandes entreprises voient leurs achats/approvisionnement affectées, contre 38% chez les PME. Cette tendance pointe à 56% chez les entreprises industrielles, et à 38% chez les entreprises de services. Dans l’autre sens, 65% des entreprises déclarent que les commandes des clients sont directement affectées par la pandémie.

Avec la survenue de cette crise sanitaire, 48% des entreprises évoluant au Cameroun indiquent que la fonction ressources humaines est directement affectée, une proportion qui masque des hétérogénéités importantes selon la taille de l’entité.

«En effet, 65% des grandes entreprises observent des difficultés à ce niveau contre 42% de PME. Par ailleurs, l’écart entre les entreprises de services et les entreprises industrielles est également important. 51% des entreprises de services estiment que les ressources humaines sont affectées directement contre 44% chez les entreprises industrielles.»

Par rapport à mars 2019, 77% des entreprises indiquent que leur chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) est en baisse, le phénomène se ressentant davantage chez les PME (83%) que pour les grandes entreprises (62%), les entreprises de services (81%) et les entreprises industrielles (68%).

Il en ressort que presque toutes les entreprises, indépendamment de leurs secteurs et de leurs tailles, subissent à court terme les tensions de trésorerie du fait de l’impact du Covid-19, 87% d’entre elles, particulièrement les PME, ayant procédé à des mises au chômage ou à des réductions des effectifs contrairement aux entreprises industrielles, qui les ont augmentés alors que, globalement, 83,2% ont procédé au report des investissements.

Face aux difficultés, une entreprise sur deux envisage de procéder à une restructuration, 13% des répondants envisageant des fermetures ou dépôts de bilan, et 18% étant encore indécis sur la décision à prendre. D’une manière générale, 53% indiquent que leurs unités de production ne pourront pas tenir au-delà de 3 mois, les grandes entreprises étant toutefois les plus résilientes.

À l’endroit des pouvoirs publics, les entreprises enquêtées souhaitent le report des charges sociales et fiscales, un financement de trésorerie à taux d’intérêt réduit, la mise à disposition de masques faciaux et de tests à des prix abordables, une communication permanente sur la crise sanitaire, la réduction des délais de paiement de leurs prestations, le report du paiement des loyers et factures.

Ces sociétés, dont 12% ont par ailleurs déjà eu de cas de personnels testés positifs au Covid-19, demandent également aux pouvoirs publics d’être la caution des PME auprès des banques.