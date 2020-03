Cameroun: deux cas de coronavirus guéris (ministre)

Le ministre camerounais en charge de la Santé publique (Minsante), Manaouda Malachie, a affirmé jeudi que les deux premiers cas atteints du Covid-19 dans le pays «et testés à nouveau, sont déclarés négatifs».Au terme de 14 jours d’internement dans une officine publique de Yaoundé, la capitale, ledit couple a quitté son lieu d’isolement le même jour pour regagner son domicile, mais devrait rester en observation pendant quelques jours.

Le premier cas de coronavirus, enregistré dans le pays, est un ressortissant français d’origine camerounaise âgé de 58 ans, arrivé dans le pays le 24 février et qui s’était ensuite rendu à une cérémonie d’obsèques dans la localité de Mbangasina (Centre), située à quelque 50 kilomètres de Yaoundé. C’est au retour de ce deuil, où il se trouvait avec sa conjointe, présentant elle aussi une symptomatologie similaire, que les premiers signes de la maladie sont apparus.

Cette embellie intervient au lendemain d’une série de mesures restrictives prises par le gouvernement, par crainte d’une expansion de la pandémie du coronavirus dans le pays. Lesdites mesures, prises pour une durée de 15 jours éventuellement renouvelables, vont de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes à la pause dans l’octroi des visas d’entrée au Cameroun en passant par la fermeture des établissements éducatifs et professionnels, publics et privés, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes ou encore la fermeture des débits de boisson et restaurants dès 18 heures.

À la date du 18 mars 2020, le Minsante avait déjà notifié 10 cas de Covid-19 à travers le pays.