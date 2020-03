Cameroun : déjà 27 cas de coronavirus en une semaine (ministre)

Le Cameroun comptait déjà 27 cas de coronavirus vendredi soir, selon un communiqué du ministre de la Santé publique (Minsante) Manaouda Malachie.

«Avec les cas positifs en plus de ce soir, il y a un total de 27 cas confirmés de coronavirus au coronavirus. Les cas additionnels sont des cas importés des derniers vols en provenance des pays à risque», a-t-il précisé.

Quelques heures plus tôt, pourtant, le même ministre rendait hommage aux «valeureux professionnels de santé» de son pays, ayant permis la guérison des deux premiers malades du Covid-19 enregistrés le 14 mars dernier et qui, à nouveau négatif, venaient de quitter l’hôpital pour rejoindre leur domicile.

Au-delà des cas de maladie enregistrés, c’est davantage à l’indiscipline généralisée que s’en prend Manaouda Malachie, regrettant que «beaucoup continuent de ne pas observer les mesures d’hygiène requises et les règles édictées par le gouvernement» et rappelant qu’en agissant ainsi, ces personnes mettent leur vie et celle des autres en danger.

Avec la détermination affichée de limiter les risques, le gouvernement a pris mardi soir 18 mesures restrictives pour une durée de 15 jours éventuellement renouvelable. Celles-ci vont de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes à la pause dans l’octroi des visas d’entrée au Cameroun en passant par la fermeture des établissements éducatifs et professionnels, publics et privés, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes ou encore la fermeture des débits de boisson et restaurants dès 18 heures.

À la suite des pouvoirs publics, plusieurs organisations de la société civile, mais aussi les responsables religieux, ont pris des décisions allant dans le sens de la limitation des rassemblements de populations et des contacts physiques.