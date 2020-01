Burundi: le général Ndayishimiye candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de mai

Le parti au pouvoir au Burundi (CNDD-FDD) a désigné dimanche le général Evariste Ndayishimiye pour porter ses couleurs à la présidentielle du 20 mai et tenter de succéder au président sortant Pierre Nkurunziza dont il est proche, a annoncé le parti sur Twitter.

« Gen. Evariste Ndayishimiye choisi pour représenter le CNDD-FDD lors de la Présidentielle de 2020 », a écrit le parti sur son compte Twitter.

Le général a été choisi lors d’un congrès extraordinaire du CNDD-FDD organisé dimanche à Gitega, la nouvelle capitale administrative du pays, en présence de Pierre Nkurunziza, 55 ans.

M. Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait surpris lorsqu’il avait annoncé en juin 2018 qu’il ne se présenterait pas à sa succession en 2020, alors que la nouvelle Constitution qu’il venait de faire modifier par référendum le lui permettait.

L’annonce en avril 2015 de sa candidature à un troisième mandat controversé avait plongé son pays très pauvre dans une grave crise politique émaillée de violences et de violations massives des droits de l’homme qui ont fait 1.200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête.

Ces derniers jours, le nom du général Ndayishimiye faisait partie des favoris à la succession de M. Nkurunziza.

A 52 ans, M. Ndayishimiye est l’un des hommes clés du système qui dirige aujourd’hui le pays.

Ancien ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, chef de cabinet militaire et civil du président, le général Ndayishimiye comptait parmi les principaux chefs militaires du CNDD-FDD à la signature de l’accord de cessez-le-feu en 2003 qui mit un terme à la guerre civile au Burundi (au moins 300.000 morts entre 1996 et 2003).