Bolloré : Conakry Terminal réceptionne quatre nouveaux portiques de parc

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, a reçu ce vendredi 3 avril 2020, quatre portiques RTG, dans le cadre du plan de modernisation des activités du terminal à conteneursSelon un communiqué reçu à APA, ce nouvel investissement va permettre à la chaîne logistique guinéenne d’augmenter la productivité du terminal pour soutenir la compétitivité du pays et dynamiser les échanges commerciaux.

Ces quatre portiques de parc, construits par Konecranes, société opérant dans les équipements de levage, sont spécialisés dans la manutention des conteneurs sur les terminaux portuaires. Ils ont été réceptionnés avec succès par les équipes de Conakry Terminal. Avec une capacité de levage de 40 tonnes chacun, ces portiques ultramodernes vont améliorer les capacités de stockage des conteneurs sur le terminal, renforcer les cadences de livraison, et réduire les délais de traitement des marchandises à Conakry Terminal.

Financés par Conakry Terminal à hauteur de 70,5 milliards de francs guinéens (6,8 millions d’euros), ces nouveaux équipements s’ajoutent aux quatre portiques de parc du même type réceptionnés en 2018. En vue de leur mise en service au cours des prochaines semaines, l’entreprise a entrepris des travaux de génie civil estimés à 52 milliards de francs guinéens (5 millions d’euros) et a également procédé au recrutement de 40 jeunes guinéens. En dépit du contexte économique difficile lié au Covid-19, ces investissements traduisent les engagements pris par Conakry Terminal dans le cadre de la convention de concession signée avec le Port Autonome de Conakry.

Conakry Terminal qui emploie aujourd’hui 500 guinéens participe ainsi à la fluidité de la chaîne d’approvisionnement de la Guinée et des pays de la sous-région. Au-delà de ses activités portuaires, l’entreprise réalise par ailleurs chaque année des actions solidaires dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et la protection de l’environnement.

« Malgré le contexte de pandémie de Covid-19, Conakry Terminal poursuit son programme d’investissements et continue à œuvrer pour la modernisation des activités portuaires au Port Autonome de Conakry. C’est avec satisfaction que nous mettons en œuvre les engagements contractuels de Conakry Terminal. Nous disposons désormais de huit portiques de parc. Ces nouveaux équipements vont davantage fluidifier nos opérations de manutention et améliorer la qualité des prestations pour nos clients armateurs et réceptionnaires. » a déclaré Mme Traoré Tahirou Barry, Directrice Générale de Conakry Terminal.