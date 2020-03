Bénin: vers un cordon sanitaire dans dix communes

Le ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Sacca Lafia a annoncé, vendredi, un cordon sanitaire qui sera établi dans dix communes au sud du Bénin dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.« Au nombre des dispositions qui entrent en vigueur à compter du lundi 30 mars 2020 à 00 heure au dimanche 12 avril 2020 à minuit, il y a l’interdiction d’entrée et de sortie de l’espace du cordon sanitaire sauf dérogation des Préfets ; l’interdiction de regroupement de plus de dix personnes en tous lieux à l’exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d’un mètre minimum entre personnes ; l’interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes ; l’interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois et la fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance », informe le ministre de l’Intérieur dans un communiqué.

Il est aussi demander « de respecter une distance d’un mètre minimum entre usagers de restaurants et maquis ; de limiter le nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois au maximum ; de prescrire aux usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres) d’observer la distance d’au moins un mètre entre personnes ».

Par ailleurs, « la circulation des véhicules de transport de marchandises » est autorisée et il est fait « obligation pour les employeurs, sur les lieux de travail, d’installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d’un mètre minimum entre personnes ».

En ce qui concerne les cérémonies d’inhumation, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique demande qu’elles aient lieu « dans la stricte intimité familiale et ne regroupent pas plus de dix personnes, lesquelles doivent respecter la distance d’un mètre minimum entre elles ».