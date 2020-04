Banque Atlantique et Bia Niger offrent 100 millions FCFA au fonds de solidarité contre le Covid-19

La Banque Atlantique et Bia Niger, deux filiales du groupe Banque centrale populaire ( BCP) du Maroc ont fait un don de 100 millions FCFA au Fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 au Niger, indique un communiqué transmis jeudi à APA.« Fidèles aux valeurs de citoyenneté et de proximité du groupe BCP, Bia Niger et Banque Atlantique ont fait don de 100 Millions de FCFA au Fonds de Solidarité pour la Lutte contre le Covid-19 (FSLC), œuvrant ainsi auprès du gouvernement nigérien pour faire face à la crise sanitaire», rapporte le communiqué.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la participation de ces deux institutions bancaires à la levée de fonds lancée par l’Association professionnelle des banques et établissements financiers ( APBEF) pour lutter contre le Covid-19.

« Conscientes que la protection de la santé des citoyens est l’affaire de tous, Bia Niger et Banque Atlantique Niger, à l’instar des autres filiales du groupe BCP, ont pris toutes les mesures nécessaires destinées à limiter la propagation de cette épidémie au sein des différents sites, points de vente et agences à travers le renforcement des dispositifs d’hygiène et de sécurité », assurent dans les foulée, les deux institutions. Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc et est présent dans 32 pays dans le monde.