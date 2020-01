Alpha Blondy dénonce un «acte de sabotage» de son concert à Ferkéssédougou

La méga-star du reggae ivoirien Koné Seydou dit Alpha Blondy a dénoncé un « acte de sabotage » de son concert prévu dans la nuit de mercredi à Jeudi à Ferkéssedougou dans l’extrême nord ivoirien qui n’a pu se tenir en raison d’un incident technique annonçant aux mélomanes le report à ce jeudi soir.La localité de Ferkéssédougou est la ville d’origine de Guillaume Soro, l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne qui est en froid avec les autorités ivoiriennes et contre qui un mandat d’arrêt international a été lancé pour atteinte à l’autorité de l’État, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

« Par respect pour vous, on ne peut pas vous donner de la merde. Ils vont prendre tout leur temps demain pour faire les branchements qu’il faut pour qu’on puisse faire un beau concert. Ils ont été sabotés et je n’ai pas voulu que les officiels payent pour un sabotage. Ceux qui ont saboté, nous venons parler de la paix et d’unité. Nous ne voulons pas la guerre», a dit Alpha Blondy à une foule de mélomanes qui avait déjà effectué le déplacement à la place Alassane Ouattara de cette ville pour assister à ce concert.

« On va leur montrer qu’il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Je ne suis pas fâché. Je vais vous demander gentiment de rentrer à la maison pour leur donner le temps de faire leur branchement correctement. Et on va se retrouver ici demain à 20h pour le concert. Maintenant, les gars, si demain encore on nous sabote, ce n’est pas grave», a estimé Alpha Blondy conseillant aux mélomanes « de ne pas céder à la provocation et à ce genre de sabotage ».

Poursuivant le célèbre reggaeman a insisté que « nous on veut la paix, la réconciliation et l’unité ». A l’initiative du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, le célèbre reggaeman Alpha Blondy a entamé depuis le 31 décembre dernier, une tournée musicale nationale qui le conduira dans six villes ivoiriennes pour promouvoir la paix et l’unité en Côte d’Ivoire.