AfSud: Des médecins demandent la fin du confinement

Les mesures de confinement consécutives au coronavirus en Afrique du Sud « risquent de causer plus de souffrances à court et à long termes » et par conséquent le Président Cyril Ramaphosa devrait y mettre fin immédiatement, a déclaré jeudi un groupe de médecins locaux.Dans une lettre ouverte adressée au Président, les 19 médecins ont demandé à Ramaphosa de mettre fin à ce qu’ils appellent « le confinement strict » et de rouvrir immédiatement certains secteurs de l’économie.

Depuis le 27 mars dernier, tout le pays est confiné ; une mesure prise par le gouvernement visant à contenir la propagation du coronavirus.

S’exprimant au nom du groupe, le spécialiste en neuroradiologie, Ibrahim Kader, a déclaré que bien que le confinement soit essentiel, il a été imposé sans prévoir une planification adéquate.

« Nous avions besoin de temps pour nous préparer et que le public sache à quel point cette maladie est grave », a déclaré M. Kader.

Il a ajouté que son groupe plaide pour une situation où « à un moment donné, nous devons revenir à un certain sens de la normalité ».

« Pour les jeunes et les personnes en forme, il est temps de se remettre au travail. Nous devons relancer l’économie. Nous avons besoin de quelque chose pour revenir », a-t-il déclaré.

M. Kader a souligné que l’assouplissement de la mesure de confinement et la réouverture de l’économie seraient également bénéfiques pour le secteur de la santé.

Les médecins ont écrit au Président – dont le bureau n’a pas encore répondu à la lettre – car le pays a enregistré 65 décès sur les 3635 cas confirmés du virus qui s’est déclaré ici au cours de la première semaine de mars.