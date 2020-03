Adoption d’un plan d’actions 2020 pour la gestion des frontières en Côte d’Ivoire

La Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire (CNFCI) a démarré officiellement ses activités lors d’une cérémonie avec l’adoption de son plan d’actions 2020, indique une note d’information transmise jeudi à APA.Selon ce texte, cette rencontre qui a été une prise de contact des membres de cette institution, a permis d’adopter des documents stratégiques de gestion notamment, la note de cadrage, la planification opérationnelle 2020, le budget et le plan de communication.

A l’ouverture de ces assises, Diakalidia Konaté, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières à qui quitus a ainsi été donné, a salué la présente rencontre estimant qu’elle vient à point nommé pour permettre à la Côte d’Ivoire « d’apporter urgemment des réponses concrètes aux défis liés à la gestion de ses frontières ».

Par ailleurs, M. Konaté a rappelé les actions qu’il a entreprises à la tête de cette commission depuis sa nomination fin janvier dernier. Celles-ci se résument entre autres, à des rencontres de proximité, des participations à des ateliers sur la question frontalière et l’élaboration de l’état des lieux sommaire de la situation aux frontières.

Pour sa part, Daouda Ouattara qui représentait à cette rencontre le premier ministre ivoirien, a relevé les enjeux de la gestion des frontières par le pays. « Les enjeux pour notre pays en ce qui concerne les questions liées à la gestion des frontières sont d’une importance hautement stratégique pour son développement socio-économique et son avenir », a dit M. Ouattara.

Avant leurs adoptions, les différents documents ont été présentés aux membres de la Commission. Il ressort ainsi de ces présentations que les frontières dans leur majorité sont non matérialisées et représentent des zones d’extrême pauvreté, d’insécurité, de contrebande, d’orpaillage clandestin et de conflits de tous ordres.

Créée par décret en juillet 2017, la Commission nationale des Frontières de la Côte d’ivoire (CNFCI) a pour mission d’assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégie nationales de gestion des frontières. Elle est présidée par le premier ministre et comprend 26 membres.