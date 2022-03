Accord de partenariat entre la CGEM et la Israeli Business and Employers Association

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Israeli Business and Employers Association (IEBO) ont signé, mardi à Tel Aviv, un accord de partenariat stratégique, en marge du Forum économique Israël-Maroc.En vertu de cet accord, conclu par Chakib Alj, président de la CGEM, Ron Tomer, président de IEBO et de Manufactures Association of Israël et Uriel Lynn, président de la Fédération des Chambres de commerce d’Israël (Federation of Israeli Chambers of Commerce – FICC), les parties prenantes (acteurs du milieu des affaires marocain et israélien représentés respectivement par la CGEM et IEBO) désignent l’un l’autre en tant que principal canal et partenaire dans le secteur privé de leurs pays respectifs et se concertent pour entreprendre un ensemble d’actions conjointes selon leurs ressources disponibles.

Ainsi, ils vont poursuivre un dialogue ouvert entre la CGEM et IEBO pour explorer des sujets importants concernant les relations entre le Maroc et Israël, et contribuer à l’expansion réciproque du commerce, de l’investissement et du développement de la technologie.

Les parties s’engagent aussi à établir un canal de communication à travers un conseil d’entreprise bilatéral afin de promouvoir la coopération entre les deux organisations et développer les échanges d’informations et d’expériences sur les questions d’intérêt commun des membres respectifs pour la promotion du développement des entreprises des deux pays. Cela se fera notamment à travers l’établissement d’une consultation et coopération effectives et systématiques entre les parties particulièrement sur le commerce et les politiques de développent de l’investissement.

Il s’agit aussi d’échanger les informations sur les sujets économiques, la législation, les données sectorielles et touristiques, notamment le commerce extérieur, le système des douanes et de devise et de servir en tant que points de convergence locaux des demandes des membres des deux parties.

En outre, la CGEM et IEBO s’engagent à tenir des réunions régulières pour faciliter l’échange des points de vue afin de réviser les prévisions et l’application de cet accord, à encourager l’échange des missions de commerce, les événements B2B et les missions de commerce, apporter aux missions d’affaires de délégation en visite de l’autre partie le support avec une préparation raisonnable, ainsi qu’à encourager la création d’entreprises marocaines en Israël et les entreprises israéliennes au Maroc, opérant dans les secteurs prioritaires, qui seront définis conjointement.

Par ailleurs, les parties concernées vont améliorer l’échange d’informations commerciales sur les activités d’import et d’export, sur la recherche et développement, sur l’innovation et les possibilités de coopération technologique entre les deux pays, à travers la publication de documents concernant le développement économique, les opportunités et les politiques de commerce extérieur et de l’investissement, la taxation et les changements législatifs des deux pays, en plus d’inciter une étude économique conjointe sur les opportunités potentielles de commerce entre les deux pays et fournir des listes d’importateurs/exportateurs de tous les secteurs selon la demande.

Tenu en marge du vol inaugural Casablanca-Tel Aviv de la Royal Air Maroc (RAM), le Forum économique Israël-Maroc a connu la participation de 80 chefs d’entreprises marocains et de plus de 300 entreprises israéliennes opérant dans différents secteurs comme l’agriculture, l’industrie, la santé, l’éducation, les énergies renouvelables et l’eau, dans l’objectif de poser les jalons d’un partenariat économique et commercial fort, durable et créateur de valeur ajoutée et d’emploi.