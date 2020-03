Abuja ordonne la fermeture des écoles pour contenir le Covid-19

Le gouvernement fédéral du Nigeria a ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires du pays dans le cadre des efforts majeurs visant à endiguer la propagation du Covid-19, a appris APA vendredi.Le ministre de l’Education du Nigeria, Mallam Adamu Adamu, a donné cette directive par l’intermédiaire du secrétaire permanent de son ministère, Sonny Echono, jeudi soir à Abuja, comme une mesure proactive pour prévenir la propagation de ce redoutable coronavirus.

Le secrétaire permanent a fait remarquer que la décision de fermer les écoles vise à protéger et à sauvegarder la vie des élèves/étudiants contre la maladie. Il a déclaré que le ministère surveillerait l’évolution de la situation car, une fermeture totale pourrait être ordonnée à tout moment. Il a invité tous les directeurs des Unity Colleges à accélérer les examens du deuxième trimestre et à fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

« En attendant, le ministre a déclaré que la direction de tous les Unity Colleges devrait immédiatement activer les procédures et processus d’urgence nécessaires, comme la fourniture de désinfectants hydro-alcooliques et l’installations pour se laver les mains, entre autres, ajoutant que les étudiants devraient adhérer strictement aux principes et aux meilleures pratiques d’une bonne hygiène », indique le communiqué du ministère de l’éducation.