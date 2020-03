Abidjan s’isole du monde pour casser la chaîne de contamination du Covid-19

Pour casser la chaîne de propagation du Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire, les autorités interdisent toute entrée dans le Grand Abidjan, à partir du dimanche 29 mars 2020 à minuit, isolant la capitale économique de l’intérieur du pays et du reste du monde.L’isolement du Grand Abidjan, prévu jeudi puis reporté à dimanche, intervient une semaine après la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes, en dehors des trafics de marchandises qui devront s’effectuer sous réserves de contrôle sanitaire.

Pour approvisionner le « Grand Abidjan » comprenant notamment le District et ses banlieues, le gouvernement ivoirien prévoit des couloirs humanitaires ainsi que de sécurité qui seront ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie.

L’interdiction des déplacements de personnes entre le Grand Abidjan et l’intérieur du pays, ne concerne cependant pas les déplacements à l’intérieur d’Abidjan, de ses banlieues et le transport de marchandises sur le territoire national.

Pour les personnes désireuses d’entrer à Abidjan, celles-ci devront avoir des dérogations délivrées par le ministère de la Sécurité et de la protection civile pour Abidjan et par les préfectures pour l’intérieur du pays, un dispositif visant à filtrer les entrées et protéger les populations.

Ce week-end, le ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique, qui annonce 300 nouveaux lits d’hospitalisation pour contenir le Covid-19 en cas d’explosion de la maladie, indique par ailleurs avoir instauré des checks points sanitaires aux alentours du Grand Abidjan.

Le chef de l’Etat ivoirien a également décrété un couvre-feu, il y a quelques jours, au regard du non-respect des mesures sanitaires concernant le Covid-19, pour empêcher les regroupements de masse durant la nuit afin d’éviter la propagation du Coronavirus.

Le pays qui a atteint 25 nouveaux cas le 29 mars 2020, a enregistré son premier cas de décès, avec un nombre de cas estimé à 165 dont quatre déclarés guéris. Les autorités ne cessent de multiplier des mesures pour confiner davantage les populations.

L’Etat ivoirien a édicté 21 mesures de sécurité sanitaires pour contenir la propagation de la maladie à Coronavirus. A l’annonce de l’isolement du Grand Abidjan (intégrant Assinie, Anyama, Dabou), les populations ont pris d’assaut les gares routières.