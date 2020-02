A Abidjan, TransNumerik se positionne comme le référent des solutions Microsoft

TransNumerik, structure spécialisée dans le domaine des solutions logicielles en gestion des actifs d’entreprise, se positionne comme le référent des solutions Microsoft à Abidjan grâce à des technologies de pointe adaptées pour la transformation numérique.TransNumerik accompagne notamment les entreprises à implanter les solutions Microsoft selon leurs besoins spécifiques. Parmi les solutions et plateformes Microsoft, l’on a Microsoft Azure, une variété de solutions d’hébergement pour répondre à tous les besoins en infrastructure, cloud et informatique.

Avec Dynamics 365 Business Central, la seule solution ERP basée sur le cloud, elle offre la possibilité de connecter les employés et les processus en une solution unifiée pour gérer et optimiser les finances, la chaîne d’approvisionnement, les opérations, les relations clients et la gestion de projet.

Quant à Office 365, elle permet à l’entreprise de disposer d’une solution de productivité intégrant des logiciels usuels de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ainsi que des solutions qui optimisent les opérations et les communications (Teams, OneNote, Planner, Power BI, Access, SharePoint).

L’entreprise se veut par ailleurs un pôle de technologies de pointe et stratégies adaptées pour la transformation numérique africaine. Pour gérer toutes les activités de vente, de marketing et de relation client pour contrôler et dynamiser les relations, elle propose la solution Dynamics CRM.

« En tant que partenaire Microsoft niveau 1 Gold, nous travaillons directement avec Microsoft et non via un distributeur de produits MS, ce qui nous permet d’avoir accès 24/7 directement à des services support MS et d’obtenir des prix hyperconcurrentiels », a indiqué son directeur général Mody-Oury Barry.

« Notre logiciel peut être déployé sur les sites des clients ou hébergé en mode SaaS (Software-as-a-Service) sur la plateforme de cloud computing Microsoft Azure via le programme CSP (Microsoft Cloud Solution Provider), pour lequel TransNumerik agit en tant que partenaire privilégié Direct Microsoft Niveau 1 », a -t-il poursuivi.

Le programme Fournisseur de solutions Cloud-CSP (Microsoft Cloud Solution Provider) permet aux partenaires de gérer les services Cloud Microsoft (Office 365, Dynamics, Azure, Windows via abonnement) tout en les aidant à aller au-delà de la revente pour s’impliquer davantage dans les affaires de leurs clients.

Grâce à son statut de CSP Direct Tier 1, TransNumerik peut par ailleurs proposer à ses clients des solutions de cloud computing Microsoft tout en ajoutant des touches spécifiques. Partenaire Direct CSP Niveau1, TransNumerik gère les étapes depuis la sélection des produits cloud, la facturation, l’infrastructure jusqu’aux supports techniques.

« Cette capacité permet à nos clients de bénéficier d’un point de contact unique et éprouvé qui connaît leur infrastructure informatique et tous leurs services cloud Microsoft », mentionne le directeur général M. Mody-Oury Barry.

Par le biais de la maison mère Canadienne, l’entreprise développe et offre ainsi des solutions logicielles innovantes dans la gestion de la maintenance (www.verosoftdesign.com/products/the-asset-guardian-cmms GMAO) et la gestion des actifs d’entreprise (MAE), la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) et la gestion de projet qui correspondent aux défis de l’industrie 4.0.

ADNM International Inc, chef de file dans le domaine des solutions logicielles en gestion des actifs d’entreprise (EAM), en gestion de la maintenance (CMMS) et de la chaîne logistique (SCM) destinées spécifiquement aux PME, a créé TransNumerik pour répondre aux challenges de la transformation numérique.

Et ce, en collaboration avec le Consortium des Professionnels Africains de l’Informatique Inc (CPAI), dans le but d’offrir des solutions d’affaires de pointe aux entreprises africaines et ainsi contribuer à la réussite de leur transformation numérique en Afrique.

TransNumerik a officiellement ouvert ses portes à Abidjan en Côte d’Ivoire le 30 septembre 2019 dernier. Elle offre une gamme de solutions d’affaires de pointe, complètes et entièrement intégrées dans le pays et la sous-région.